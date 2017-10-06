Глава ФСБ: Необходимо проанализировать законодательство о «ложном» минировании

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Москва, 6 октября. Руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил о необходимости провести анализ действующего законодательства об ответственности за ложные сообщения о минировании.

По словам главы ФСБ, соответствующая работа будет проведена с законодателями и депутатами.

«Законы и правила, принятые ранее, по ответственности за ложные звонки о террористических угрозах существуют. Я понимаю, что на данный момент надо еще раз внимательно посмотреть, что нужно сделать», — заявил журналистам Бортников.

Ранее глава Федеральной службы безопасности сообщил, что установлены личности организаторов звонков о ложном минировании, передает «Газета.ру».

