Путин назвал главную задачу учителей

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Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин считает, что главной задачей учителей является поиск в учениках той самой искры, которая сможет сделать их выдающимися людьми.

По словам главы государства, в профессии учителя важны личные качества, навыки и компетенции преподавателя.

«Если учитель смог довести того или иного своего воспитанника до олимпиады, до победы на олимпиаде, это значит, он нашел именно в нем эту искру. Задача — найти в каждом ученике ту самую искру, которая может сделать его выдающимся человеком», — заявил глава государства во время выступления на концерте, посвященном Дню учителя.

Российский лидер поздравил педагогов с праздником и отметил, что достижения учеников являются лучшим подтверждением их таланта, сообщает «Газета.ру».