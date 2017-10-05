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Политика
Латвия может отказаться от русского языка в школах
Политика
Латвия может отказаться от русского языка в школах
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    Латвия может отказаться от русского языка в школах

    23:33  5 Октября 2017
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    Латвия может отказаться от русского языка в школах

    Рига, 5 октября. В парламент Латвии в ближайшее время будет внесен законопроект, предполагающий полный переход образования на латышский язык. Об этом сообщает Mixnews.

    Издание отмечает, что законодательная инициатива принадлежит правой партии «Все для Латвии!». Националисты обратятся к правительственным силам с призывом поддержать полный переход школьного образования на латышский язык.

    Накануне был принят новый закон об образовании на Украине. Нормативный акт предусматривает тотальную украинизацию среднего образования и получил крайне негативный отклик в ряде государств ЕС, сообщает «Газета.ру».

    В частности, МИД Венгрии заявил о грубом нарушении прав национальных меньшинств. В связи с этим Будапешт решил прекратить поддержку евроинтеграционных устремлений Киева.

    Латвия оказалась в числе немногих стран, поддержавших языковую политику Украины.

    Автор: Сергей Свазовский
    #латвия #русский язык #латышский язык #школьное образование
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