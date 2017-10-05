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Вашингтон, 5 октября. Для Соединенных Штатов Америки не имеет значения, кто освободит Сирию от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1: сирийские правительственные войска или оппозиционные формирования. Такое заявление сделал директор комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Макензи.

По его словам, приоритетом Вашингтона является полное освобождение территории Сирии от ИГИЛ1 в долине реки Евфрат.

Следует отметить, что ранее США неоднократно обвиняли Дамаск в неэффективном противостоянии ИГИЛ.

Накануне в Минобороны РФ ответили американскому журналисту, утверждавшему, что 90% территории Сирии освобождено от ИГИЛ усилиями международной коалиции во главе с США.

1 Организация запрещена на территории РФ.