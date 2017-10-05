Ляшко назвал «полной дуростью» блокирование закона о реинтеграции Донбасса

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Киев, 5 октября. Народный депутат Украины от Радикальной партии Олег Ляшко назвал блокирование закона о реинтеграции Донбасса «полной дуростью или осознанной работой на врага». Соответствующую запись народный избранник разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Ляшко назвал законопроект очень важным, «если исключить из него ссылки на «позорные минские соглашения». Он подчеркнул, что Радикальная партия никогда не поддерживала минские соглашения.

По словам Ляшко, законопроект официально называет неподконтрольную Украине территорию Донбасса оккупированной.

Главный украинский радикал также подверг критике действия Найема, Семенченко, Сыроид и других парламентариев, блокировавших трибуну законодательного органа.

Накануне сообщалось о драке в верховной раде Украины из-за разногласий, связанных с законом о реинтеграции Донбасса.