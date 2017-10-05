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Новости Сирии
МО РФ ответило американскому журналисту на слова о роли США в освобождении Сирии от ИГИЛ
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    МО РФ ответило американскому журналисту на слова о роли США в освобождении Сирии от ИГИЛ

    22:30  5 Октября 2017
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    МО РФ ответило американскому журналисту на слова о роли США в освобождении Сирии от ИГИЛ

    Москва, 5 октября. В министерстве обороны России отреагировали на слова американского журналиста Майкла Бома о том, что 90% территории Сирии и Ирака освобождено от присутствия террористов «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) усилиями коалиции США. Позицию российского военного ведомства озвучил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    После двух лет «борьбы США против ИГИЛ»1 к 30-му сентября 2015-го года террористы контролировали около 90% территории САР, — напомнил Конашенков.

    По его словам, вся стратегия Вашингтона в Сирии сводилась к созерцанию наступления халифата и «вооружению головорезов под видом помощи оппозиции». США ожидали свержения законных властей Дамаска.

    После вступления ВКС РФ действительно удалось очистить от ИГИЛ 90% территории Сирии, — подчеркнул Конашенков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #сирия #игил #минобороны рф #освобождение
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