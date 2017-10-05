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Россия
Россияне смогут оформлять водительские права за 15 рабочих дней через МФЦ
Россия
Россияне смогут оформлять водительские права за 15 рабочих дней через МФЦ
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    Россияне смогут оформлять водительские права за 15 рабочих дней через МФЦ

    22:11  5 Октября 2017
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    Россияне смогут оформлять водительские права за 15 рабочих дней через МФЦ

    Москва, 5 октября. Граждане России получат возможность оформлять водительские права в многофункциональных центрах государственных услуг в случае их утраты или при необходимости замены. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

    Уточняется, что возможность оформить права через МФЦ появится у россиян в середине октября. Срок исполнения услуги составит не более 15 дней, сообщили в ГИБДД.

    Накануне стало известно о назначении нового руководителя ГИБДД в Петербурге.

    Автор: Сергей Свазовский
    #гибдд #мфц #права #утрата
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