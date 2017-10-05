Глава ФСБ исключил возможность вмешательства России в выборы президента США

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Краснодар, 5 октября. Россия не оказывала влияния на выборы президента США, а также не вмешивалась в дела других суверенных государств. Об этом заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников в ходе XVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России в Краснодаре.

Бортников отметил, что обсуждал вопрос о якобы «вмешательстве РФ» в выборы США с бывшим главой ЦРУ Джоном Бреннаном, однако он говорил об этом с гипотетической точки зрения.

«Но он поднимался с точки зрения как версия, как предположение. Наша позиция однозначна: по тому, что происходило либо происходит на территории США или других государств, РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается, и не будет вмешиваться в дела суверенных государств», — сказал Бортников.

Стоит отметить, что Россия неоднократно опровергала обвинения Вашингтона о вмешательстве в выборы президента США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не существует фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».