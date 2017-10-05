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Россия
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Политика
Бортников: ФСБ не прекращала контакты с партнерами из США
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    Бортников: ФСБ не прекращала контакты с партнерами из США

    22:05  5 Октября 2017
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    Бортников: ФСБ не прекращала контакты с партнерами из США

    Краснодар, 5 октября. Федеральная служба безопасности России не прекращала взаимодействие со спецслужбами США в вопросах борьбы с терроризмом, несмотря на существующие проблемы. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе XVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России в Краснодаре.

    «Мы не прекращали наши контакты с нашими американскими партнерами, несмотря на проблемы, которые существуют. Есть прямые контакты между руководителями спецслужб, прежде всего ЦРУ. Это касалось не только сирийской проблематики, это касалось вообще вопросов противодействия терроризму», — сказал Бортников.

    Он также добавил, что ФСБ и ЦРУ продолжают оказывать содействие друг другу в случае, если есть информация, которая указывает на возможные угрозы. По его словам, этим «так было в период предыдущего главы ЦРУ Джона Бреннана, так же происходит и сейчас, когда эту должность занимает Майк Помпео.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #фсб #цру #бортников
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