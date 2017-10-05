Посол РФ в США заявил, что у Москвы и Вашингтона есть потенциал для сотрудничества

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Вашингтон, 5 октября. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что несмотря на существующие разногласия между Москвой и Вашингтоном, у двух стран есть значительный потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества. Об этом он заявил в ходе открытия Второй ежегодной конференции Университетского консорциума учебно-научного объединения ведущих университетов России, США и ЕС в институте Кеннана.

По его словам, Москва стремится полностью раскрыть потенциал взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США, который позволит достигнуть лучшего взаимопонимания, а также найти ответы на общие вызовы и угрозы.