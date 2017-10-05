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ДНР: Киев перебросил в Донбасс иностранных наемников, танки артиллерию
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    ДНР: Киев перебросил в Донбасс иностранных наемников, танки артиллерию

    21:45  5 Октября 2017
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    ДНР: Киев перебросил в Донбасс иностранных наемников, танки артиллерию

    Донецк, 5 октября. Подразделения вооруженных сил Украины перебрасывают артиллерию, танки и личный состав к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    «В 53 км от линии соприкосновения была выявлена переброска эшелона тяжелой техники в район Волновахи, в том числе трех БМП, двух танков и четырех самоходных артиллерийских установок», — отметил Басурин.

    Он также добавил, что разведка ДНР зафиксировала в данном районе прибытие 300 боевиков, а также нескольких автомобилей с запасами горюче-смазочных материалов и боеприпасами. По его словам, большинство «прибывших боевиков разговаривает на английском, однако местные жители слышали среди них арабскую речь».

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #киев #донбасс #донецк
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