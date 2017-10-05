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Россия
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Общество
Фильм «Нелюбовь» Звягинцева допущен к борьбе за «Оскар»
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    Фильм «Нелюбовь» Звягинцева допущен к борьбе за «Оскар»

    22:01  5 Октября 2017
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    Фильм «Нелюбовь» Звягинцева допущен к борьбе за «Оскар»

    Вашингтон, 5 октября. Российская картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева допущена к участию в конкурсе на звание лучшего фильма на иностранном языке киноакадемии США «Оскар». Об этом говорится на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

    «Рекордное число, 92 страны, подали заявки к рассмотрению на участие в конкурсе в категории «Лучший фильм на иностранном языке», — говорится в сообщении.

    В сообщении отмечается, что Россию на конкурсе представит фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». В 20116 году за премию «Оскар» боролись 85 зарубежных картин.

    Стоит отметить, что картина «Нелюбовь» уже получила приз жюри на 70-м Каннском фестивале. В центре сюжетной линии - история развода молодой пары, которая в попытке решить проблемы забывает о 12-летнем сыне, а тот решает сбежать из дома.

    Автор: Алексей Громов
    #оскар #звягинцев #нелюбовь
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