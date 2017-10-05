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Россия
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Политика
Сенат США не станет расследовать деятельность «фейковых» СМИ — Совфед
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    Сенат США не станет расследовать деятельность «фейковых» СМИ — Совфед

    21:41  5 Октября 2017
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    Сенат США не станет расследовать деятельность «фейковых» СМИ — Совфед

    Москва, 5 октября. Сенат США не будет расследовать недостоверные сообщения американских СМИ, несмотря на призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    По его словам, большинство новостей, о которых говорит Трамп, связаны с Россией и «вмешательством в выборы президента США», якобы имевшем место со стороны РФ.

    «Вряд ли конгресс как-то отреагирует, если учесть, какая масштабная кампания развернута против Трампа и России»,  — заключил Косачев, слова которого цитирует RT.

    Накануне Трамп назвал глупостью сообщения об угрозах Рекса Тиллерсона покинуть пост.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #косачев #трамп #совфед #конгресс
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