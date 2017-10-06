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Сирия, 6 октября. РФ нанесла удары по ИГ1 в районе Аль-Маядина крылатыми ракетами «Калибр». САА и ВКС РФ продолжают сужать «Акербатский котел» в Хомсе. Курды понесли потери в боях с ИГ в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили авиаудары по военным объектам ИГ на востоке провинции Хомс и в районе города Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли фармацевтическую фабрику в столкновениях с боевиками в районе Восточной Гуты; заняли позиции в четырех км от города Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: предпринимало попытки наступления в районе шоссе Ас-Сухна — Дейр эз-Зор; утратило населенные пункты Таль Шихаб и Аль-Людж в восточной части в провинции Хомс; подверглось ударам российских ракет «Калибр» в районе Аль-Маядина в провинции Дейр эз-Зор; лишилось семи населенных пунктов в окрестностях Хавиджи в провинции Киркук в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с ИГ в юго-западной части провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на окраине города Бейт Джинн в Западной Гуте Дамаска; обстреляла южные районы Дамаска; открыла огонь по опорным пунктам САА в районе высоты Таль Карин на юге Даръа.

«Джейш Аль-Ислам»*****: отбила атаку САА вблизи населенного пункта Хош Ад-Давахира на северо-востоке Дамаска.

Курды: потеряли несколько зданий и бульдозер в городе Ракка; обнаружили партию боеприпасов и фабрику по производству минометов ИГ в районе Аль-Нахда в Ракке; проводили принудительную мобилизацию населения в Хасаке.

Международная коалиция: провела серию боевых вылетов в городе Ракка.

Провинция Дамаск

В районах Джобар и Айн-Тарма, находящихся на северо-востоке Дамаска, в течение дня продолжались столкновения между боевиками группировок «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» с одной стороны и частями Сирийской арабской армии (САА) с другой. Военный источник в Twitter (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщал о том, что радикалам удалось занять фармацевтическую фабрику. Также отмечались вооруженные стычки между правительственными подразделениями и отрядами организации «Джейш Аль-Ислам» недалеко от поселения Хош Ад-Давахира. Атака 105-й бригады САА была отбита.

Кроме того, активизировали боевые действия исламисты, отряды которых дислоцируются южнее столицы. Под огнем боеевиков оказались южные кварталы Дамаска, передавал новостной портал Damascus Now.

В районе Западной Гуты на окраине города Бейт Джинн бомбардировку укрепрайонов исламистов провели сирийские ВВС. Об этом сообщал источник на своей странице в соцсети Facebook (MAZEN.ALSHAMEI).

Провинция Хомс

В течение дня боевики «Исламского государства»1 предприняли несколько попыток контрнаступления в районе шоссе Ас-Сухна — Дейр эз-Зор. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, при помощи российских ВКС правительственным войскам пока удается сохранять позиции. Военные эксперты утверждают, что террористы активизировали боевые действия в Хомсе с целью отвлечь Сирийскую арабскую армию (САА) и ВКС РФ от наступления в провинции Дейр эз-Зор.

Тем временем к востоку от города Саламия на территории «Акербатского котла» разворачивались бои между войсками САР и радикалами террористической группировки. Как передавало информационное агентство Gov Sy, при поддержке военных самолетов ВКС РФ от радикалов были зачищены населенные пункты Таль Шихаб и Аль-Людж. О потерях сторон пока не сообщалось.

Провинция Дейр эз-Зор

В провинции Дейр эз-Зор основные боевые действия разворачивались вокруг города Аль-Маядин, расположенного юго-восточнее административного центра. Благодаря воздушной поддержке российской авиации правительственным подразделениям и союзным ополченческим отрядам удалось достигнуть окрестностей населенного пункта. На данный момент передовые силы Сирийской арабской армии (САА) находятся примерно в четырех километрах от окраины города. На протяжении дня войска Башара Асада вели артобстрелы укрепрайонов радикалов. Также фиксировались столкновения недалеко от деревень Букрус Афукани и Букрус Тахтани, передавал Twitter-канал (watanisy).

В преддверии наступления союзников с подводных лодок ВМФ РФ, находящихся в Средиземном море, были выпущены десять ракет «Калибр». По данным Министерства обороны России, в результате ударов террористическая группировка понесла серьезные потери в живой силе и военной технике.

Провинция Даръа

В юго-восточной части Даръа возобновились боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и радикалами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольного «Исламскому государству». Как передавал военный источник в соцсети Twitter (Flam_freedom), в результате взаимных обстрелов боевиков был убит один из местных жителей.

Тем временем на юге провинции вновь активизировали боевые действия исламисты антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам». По данным Telegram-канала (SRNN2011), обстрелам боевиков подверглись территории, занимаемые Сирийской арабской армией (САА), в районе Аль-Маншия, а также вблизи высоты Тель Курин на севере Даръа. Никакой информации о потерях со стороны войск САР все еще не поступало.

Провинция Ракка

В городе Ракка продолжились ожесточенные бои между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и радикалами «Исламского государства». Согласно информации Twitter-канала Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), военные самолеты западной коалиции провели несколько боевых вылетов в столице региона, в результате чего были ликвидированы несколько огневых позиций террористической группировки. Однако, несмотря на это, боевики ИГ вновь захватили у курдских отрядов здание школы Аль-Рашид, полицейский участок, а также резиденцию губернатора. Кроме того, в ходе столкновений был уничтожен бульдозер SDF. Об этом сообщал Twitter-канал (AzadiRojava). К тому же информагентство ИГ «Аль-Амак» заявляло, что двое курдских солдат попали в плен к ИГИЛовцам, однако подтверждения данные сведения так и не получили.

В свою очередь, курдам удалось обнаружить небольшое хранилище боеприпасов со взрывчатыми веществами и СВУ, а также фабрику по производству минометов в районе Аль-Нахда, передавал военный источник в Twitter (SciOfDiscontent).

Провинция Хасака

В первой половине дня поступала информация о том, что Демократическим силам Сирии (SDF) удалось захватить город Маркада, расположенный на юго-западе региона, однако информация не была подтверждена. На данный момент населенный пункт все еще находится под контролем террористов «Исламского государства».

Между тем курдские Отряды народной самообороны (YPG) задержали нескольких молодых людей в рамках принудительной мобилизации в ряды курдских подразделений, передавал военный источник в сети Twitter (khfafesh). Напомним, это далеко не первый подобный прецедент.

Ирак

После того как город Хавиджа в провинции Киркук перешел под контроль правительственной армии, вооруженные силы Ирака совместно с ополченцами «Хашд Аш-Шааби» продолжили зачистку близлежащих территорий. Как передавал новостной портал Iraqi News, еще как минимум семь населенных пунктов, расположенных в окрестностях Хавиджи, были освобождены от оккупации террористов. В ходе осмотра территорий города были обнаружены несколько братских могил, в которых были захоронены женщины и дети вместе с солдатами иракской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)