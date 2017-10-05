Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Россияне смогут оформлять водительские права за 15 рабочих дней через МФЦ
Украина
Украина просит США предоставить ей системы воздушной разведки и танковое вооружение
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина просит США предоставить ей системы воздушной разведки и танковое вооружение

    21:51  5 Октября 2017
    33

    Украина просит США предоставить ей системы воздушной разведки и танковое вооружение

    Киев, 5 октября. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Киев передал США перечень вооружения, которое Украина хочет получить от американской стороны.

    По его словам, ВСУ рассчитывают получить от США танковые системы, систему воздушной разведки, а также другое вооружение. Глава генштаба добавил, что все необходимые переговоры о поставках уже проведены и «теперь дело за политическим решением».

    Как заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, возможные поставки оружия Киеву приведут к увеличению числа жертв, но никак не изменят ситуацию на востоке Украины в лучшую сторону.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады новую редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса. В свою очередь руководство ЛНР и ДНР выразило уверенность, что новый законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса приведет к войне.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #украина #оружие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84613

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107431

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29992

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44691

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26269
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

        ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

        21:01   5 Октября 2017
        983
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        442
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        1122
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        70