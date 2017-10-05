Украина просит США предоставить ей системы воздушной разведки и танковое вооружение

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Киев, 5 октября. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Киев передал США перечень вооружения, которое Украина хочет получить от американской стороны.

По его словам, ВСУ рассчитывают получить от США танковые системы, систему воздушной разведки, а также другое вооружение. Глава генштаба добавил, что все необходимые переговоры о поставках уже проведены и «теперь дело за политическим решением».

Как заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, возможные поставки оружия Киеву приведут к увеличению числа жертв, но никак не изменят ситуацию на востоке Украины в лучшую сторону.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады новую редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса. В свою очередь руководство ЛНР и ДНР выразило уверенность, что новый законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса приведет к войне.