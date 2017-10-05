Ученые рассказали об опасности заменителей сахара

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Москва, 5 октября. Исследователи Диабетического центра Джослин обнаружили опасность заменителей сахара для здоровья человека. По мнению ученых, переход с обычного сахара на фруктозу не только не помогает похудеть, но и ведет к нарушению обмена веществ и как следствие — ожирению.

В ходе проведения опыта на грызунах ученые давали одной группе животных воду, в которую добавляли глюкозу, другая получала воду с фруктозой. Также некоторым мышам давали жирную пишу, а остальным — обычную.

Эксперимент показал, что грызуны, которые употребляли фруктозу и жирную пищу набрали больше веса чем те, кто получал глюкозу. Кроме того, из-за фруктозы мыши лишались способности усваивать инсулин, концентрация которого в крови начинала стремительно расти, сообщает «Свободная пресса».