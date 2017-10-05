Более 70% россиян готовы доверить искусственному интеллекту заказ и оплату покупок

В Избранное

Москва, 5 октября. Более 70% россиян готовы доверить принятие решения о заказе и оплате покупок искусственному интеллекту. Об этом свидетельствуют результаты исследования американской компании Visa, предоставляющей услуги проведения платежных операций.

Исследование проводилось в сентябре 2017 года в 15 городах России с населением более миллиона человек. Согласно результатам исследования, 71% опрошенных готовы доверить искусственному интеллекту автоматизацию процесса заказа и оплаты покупок. Кроме того, 33% респондентов выразили заинтересованность возможностью заказа или покупки продуктов питания с помощью искусственного интеллекта. Оплату парковки согласились доверить искусственному интеллекту 30% россиян.