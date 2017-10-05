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Сирия, 5 октября. ИГ1 утверждает, что боевики взяли в плен двоих курдских бойцов в Ракке. Попытка теракта в провинции Аль-Анбар в Ираке провалилась. Группировка «Аджнад Аль-Кавказ» объявила о прекращении боевых действий в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают совершать боевые вылеты в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** в районе Аль-Маншия на юге города Даръа.

«Исламское государство»: утверждает, что боевики уничтожили танк САА вблизи деревни Хальта восточнее Дейр эз-Зора; заявляет, что террористы убили более десяти солдат САА на востоке провинции Хама; предприняло попытку организации теракта в городе Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелу САА недалеко от населенного пункта Замалка в районе Восточной Гуты; открыла огонь по позициям САА в районе поселения Тель Курин в северной части провинции Даръа.

Курды: потеряли двух бойцов в районе Аль-Нахда в городе Ракка.

Провинция Дамаск

Продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и союзными антиправительственными группировками «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и «Файлак Ар-Рахман» в районе Восточной Гуты Дамаска. Как передает военный источник в сети Twitter (SCDrifdimashq), в ответ на провокационные обстрелы со стороны боевиков вооруженной оппозиции подразделения САР открыли огонь по укрепленным пунктам радикалов недалеко от населенного пункта Замалка. Сведений о нанесенном исламистам уроне пока не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» утверждает, что террорист-смертник «Исламского государства»1 на заминированном автомобиле приблизился к позициям Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Хальта, расположенного на левом берегу реки Евфрат восточнее Дейр эз-Зора, и активировал взрывное устройство. В результате взрыва якобы был уничтожен танк правительственных подразделений. Тем не менее официальные источники данные сведения не подтверждают. По мнению военных экспертов, подобным образом главари пытаются поднять боевой дух в своих отрядах после того, как террористическая группировка понесла значительные потери в результате ударов ВМФ РФ крылатыми ракетами «Калибр» в районе Аль-Маядина. Более того, радикалы ИГ ежедневно несут большой урон во время боевых вылетов российских военных самолетов.

Провинция Даръа

Согласно данным военного источника в сети Twitter (markito0171), вновь вспыхнули ожесточенные бои между радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам» и военнослужащими правительственной армии в районе Аль-Маншия на юге административного центра провинции. Никакой информации о потерях противоборствующих сторон пока не поступало.

В то же время отмечаются вооруженные столкновения недалеко от населенного пункта Тель Курин в северной части региона. Оппозиционные информационные агентства впустили кадры, на которых запечатлен обстрел боевиками «Джебхат Ан-Нусры» позиций сирийских войск. Об этом сообщает Twitter-канал (AllyOfTruth).

Провинция Идлиб

Появилась информация о том, что одна из группировок вооруженной оппозиции, действующая в провинции Идлиб, объявила о приостановке боевых действий. Боевики формирования «Аджнад Аль-Кавказ» намерены дистанцироваться от постоянных междоусобиц боевиков, сообщает источник на своей странице в Twitter (AllyOfTruth). Напомним, большая часть региона контролируется исламистами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», которые ведут непрерывную борьбу за власть с другими исламистскими организациями. Кроме того, боевики «Ан-Нусры», возглавляющие коалицию, нередко выступают и против мирного населения, производя аресты и расстрелы без решения суда, а также жестоко подавляя мирные демонстрации.

Провинция Ракка

Военный источник в социальной сети Twitter (adam_albagdady) сообщает о новых столкновениях между террористами «Исламского государства» и отрядами Сирийской демократической армии**** (SDF) в столице региона. Противники продолжают вести бои в районе Аль-Нахда. Появилась неподтвержденная информация о том, что два курдских бойца были захвачены в плен ИГИЛовцами в ходе боев, однако новостные порталы, подконтрольные курдам, пока не подтверждали данные сведения. Напомним, ранее в данном квартале под контроль «Демократических сил» перешел завод по производству минометов.

Провинция Хама

Twitter-канал (TRACterrorism) со ссылкой на агентство новостей «Аль-Амак» заявляет, что террористам «Исламского государства», окруженным в «Акербатском котле» в провинции Хомс, удалось проникнуть на территорию Хамы и атаковать опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) и союзных ей проправительственных ополченческих отрядов. По словам источника, в результате вооруженных столкновений более десяти военнослужащих САР были убиты. Официального подтверждения данные сведения, тем не менее, не получили.

Ирак

Вновь произошли боестолкновения между иракскими вооруженными силами, выступающими при поддержке со стороны Сил народной мобилизации, и боевиками «Исламского государства» недалеко от города Ар-Рамади, расположенного на востоке провинции Аль-Анбар. По данным агентства новостей Iraqi News, военнослужащим правительственной армии удалось задержать трех террористов-смертников на юге города. Радикалы намеревались совершить самоподрыв в одном из центральных районов. Напомним, Ар-Рамади был освобожден еще в 2015 году, однако боевики террористической группировки, действующие в составе «спящих ячеек» ИГ, время от времени проводят атаки на позиции иракских войск, а также устраивают теракты, в результате чего страдают прежде всего местные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)