Минкультуры РФ опровергло сообщения СМИ о «черных списках» на форуме в Петербурге

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Москва, 5 октября. Министерство культуры России не готовило никаких «черных списков» для культурного форума в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

Аристархов выразил удивление в связи с обнародованием данного «документа» в СМИ. По его словам, многие представители «черного списка» получили приглашения на форум.

«Это абсурд», — цитирует Аристархова РИА Новости.

Ранее в комитете Госдумы по культуре назвали фильм «Матильда» Алексея Учителя «интересным и ярким».