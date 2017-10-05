Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Россияне смогут оформлять водительские права за 15 рабочих дней через МФЦ
Россия
Минкультуры РФ опровергло сообщения СМИ о «черных списках» на форуме в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минкультуры РФ опровергло сообщения СМИ о «черных списках» на форуме в Петербурге

    21:20  5 Октября 2017
    52

    Минкультуры РФ опровергло сообщения СМИ о «черных списках» на форуме в Петербурге

    Москва, 5 октября. Министерство культуры России не готовило никаких «черных списков» для культурного форума в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

    Аристархов выразил удивление в связи с обнародованием данного «документа» в СМИ. По его словам, многие представители «черного списка» получили приглашения на форум.

    «Это абсурд»,  — цитирует Аристархова РИА Новости.

    Ранее в комитете Госдумы по культуре назвали фильм «Матильда» Алексея Учителя «интересным и ярким».

    Автор: Сергей Свазовский
    #петербург #минкультуры #черный список #культурный форум
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84613

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107431

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29992

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44691

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26269
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

        ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

        21:01   5 Октября 2017
        983
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        442
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        1122
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        70