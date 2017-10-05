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Россия
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Продажи нового Range Rover Velar стартовали в России
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    Продажи нового Range Rover Velar стартовали в России

    21:33  5 Октября 2017
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    Продажи нового Range Rover Velar стартовали в России

    Москва, 5 октября. Продажи нового кроссовера Range Rover Velar начались в России. Как стало известно, самая бюджетная версия в комплектации Base обойдется потенциальному покупателю в 3 880 000 рублей.

    Кроссовер имеет широкий диапазон двигателей: 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 250 л.с. и 300 л.с., а также 2,0-литровый дизель мощностью 180 л.с. и 240 л.с.

    Среди отличительных особенностей машины — управление функциями с помощью сенсорных панелей и выдвижные ручки дверей.

    В новом авто есть тачскрин на центральной консоли, отвечающий за климат-контроль и другие настройки, а также основной дисплей мультимедийной системы.

    Напомним, ранее аналитики агентства «Автостат» сообщили, что продажи автомобилей Volkswagen в сентябре возросли на 15%.

    Автор: Тимур Румянцев
    #range rover #range rover velar
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