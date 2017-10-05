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Порошенко внес в Верховную раду исправленный законопроект о Донбассе
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    Порошенко внес в Верховную раду исправленный законопроект о Донбассе

    21:22  5 Октября 2017  /обновлено: 21:23  05 Октября 2017
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    Порошенко внес в Верховную раду исправленный законопроект о Донбассе

    Киев, 5 октября. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады новую редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса.

    Рассмотрение документа в Верховной раде в четверг сопровождалось потасовками депутатов и митингом националистов у здания украинского парламента.

    Радикалы выразили недовольство упоминанием в законопроекте минских соглашений, на выполнении которых настаивает Запад. Также националисты заявили, что реинтеграционные законы Порошенко не защищают украинских солдат и уничтожают государственность, и отказались признавать любой статус Донбасса, кроме статуса «оккупированные территории».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #донбасс #порошенко #рада #реинтеграция
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