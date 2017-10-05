Порошенко внес в Верховную раду исправленный законопроект о Донбассе

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Киев, 5 октября. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады новую редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Рассмотрение документа в Верховной раде в четверг сопровождалось потасовками депутатов и митингом националистов у здания украинского парламента.

Радикалы выразили недовольство упоминанием в законопроекте минских соглашений, на выполнении которых настаивает Запад. Также националисты заявили, что реинтеграционные законы Порошенко не защищают украинских солдат и уничтожают государственность, и отказались признавать любой статус Донбасса, кроме статуса «оккупированные территории».