Ученые определили главную угрозу для здоровья космонавтов

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Лондон, 5 октября. По итогам эксперимента, проведенного в рамках проекта «Марс 500» в 2010–2011 гг., ученые установили, что обитающие в воздухе и на поверхностях в космическом корабле микроорганизмы могут представлять более серьезную опасность для здоровья членов экипажа, нежели невесомость и радиация. Соответствующая информация приводится в статье газеты The Guardian.

По словам замдиректора Центра высотной, космической и экстремальной медицины при Университетском колледже Лондона Кевина Фонга, в космическом пространстве природная среда совершенно другая, при этом бактерии на Земле, скорее всего, не вызовут проблем.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что наибольшие скопления бактерий наблюдались «в местах с повышенной человеческой активностью». Так, микроорганизмы распространялись на протяжении всего пребывания экипажа на борту, в то время как общее микробное разнообразие с течением времени значительно снизилось.

Ученые пришли к выводу, что для того, избежать распространения потенциальных патогенов и возможного опасного снижения микробного разнообразия, необходимо контролировать динамику развития микроорганизмов, поскольку обеспечить полностью стерильные условия попросту невозможно.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Россия намерена вывести на орбиту уникальный рентгеновский телескоп, который поможет создать карту Вселенной.