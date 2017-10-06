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Сирия, 6 октября. Военнослужащие САА при помощи ВКС РФ отбили атаку ИГ1 на востоке Хомса и окружили исламистов близ Ас-Сухны. Боевики сформировали новую антиправительственную группировку в районе Ат-Танфа. Террористы убивают мирных жителей Дейр эз-Зора, отказавшихся вступить в ИГИЛ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: благодаря помощи российских ВКС отбили наступление ИГ в районе трассы Пальмира – Дейр эз-Зор и окружили отряды террористов к северо-востоку от Ас-Сухны.

«Исламское государство» (ИГИЛ): пытается заблокировать пути поставок САА и продолжает наращивать боевую мощь в окрестностях Дейр эз-Зора; убивает мирных жителей за отказ войти в состав группировки.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): обстреляла западные окрестности Алеппо из минометов и артиллерии; открыла огонь по позициям САА на северо-западе провинции Даръа.

Курды: вели перестрелки с боевиками ССА** на севере от Алеппо; отбили у террористов ИГ подпольную лабораторию по производству ракет и СВУ в Ракке.

Провинция Алеппо

Отряды боевиков, базирующиеся к западу от Алеппо, открыли огонь по мирным кварталам на окраине города, передают местные активисты. Обстрелы из крупнокалиберных минометов и артиллерийских орудий велись со стороны населенного пункта Хан-Туман, где базируются значительные силы террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» и подконтрольных ей формирований из альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Напомним, ранее поступали сообщения о том, что исламисты передислоцируют в этот район дополнительные отряды и вооружения, готовясь к новой серии контратак позиций правительственных войск САР.

К северу от административного центра фиксировались короткие столкновения между курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF)**** и протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Перестрелки прошли на линии соприкосновения сторон недалеко от городов Мараназ, Азаз, Айн Дакна и Джибрин, сообщают военные источники. Данные о возможных потерях сторон пока уточняются. Напомним, боевики ССА и «Ахрар аш-Шам» поддерживают Анкару в рамках антикурдской операции на севере Сирии у турецкой границы: Рабочая партия Курдистана и связанные с ней военизированные формирования считаются в Турции террористическими группировками.

Провинция Хомс

Короткое контрнаступление «Исламского государства»1 на востоке провинции Хомс — в районе Ас-Сухны — было окончательно подавлено усилиями ВКС РФ и САА. Как отмечает военный источник на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko), террористы, не сумев взять город «наскоком», чересчур растянули пути снабжения и, в конечном счете, были разгромлены.

Отряды ИГ наступали с нескольких направлений. Те боевики, что атаковали с севера, захватили стратегически важный горный район Тантур. Однако части, пытавшиеся захватить блокпосты на шоссе Пальмира – Дейр эз-Зор, потерпели поражение. После подразделения правительственных войск, прикрываемые военными самолетами РФ, начали повторную зачистку участка трассы М-20 Ас-Сухна – Дейр эз-Зор и вскоре восстановили контроль над всеми позициями в этом районе. Таким образом, боевики, остающиеся к северу от ключевой магистрали, оказались в кольце окружения. Как отмечают военные источники, в данной ситуации боевики могут либо продолжать упорно сопротивляться и, в конце концов, быть уничтоженными, либо попытаться пересечь трассу и проскочить на юг с целью принять участие в боях за Аль-Маядин, к которому уже почти вплотную подошли сирийские войска.

При поддержке ВВС армия правительства Сирии отразила несколько атак террористов «Исламского государства» в восточном Хомсе, сообщает агентство Farnews.

Тем временем на юге провинции в районе Ат-Танфа, где по-прежнему базируются боевики оппозиционных вооруженных группировок, ранее пользовавшихся поддержкой Соединенных Штатов, формируется новая антиасадовская коалиция. По данным Twitter-канала (@NatDefFor) бойцов проасадовских Национальных сил обороны (NDF)******, радикалы намерены создать новое формирование. Для этого главари объединили незаконные группировки, дислоцирующиеся близ лагеря Ар-Ракбан, заменили полевых командиров и так называемых идейных вдохновителей, а также оснастили своих бойцов новой техникой и оружием. Планируется набрать до двух тысяч боевиков, после чего главари рассчитывают начать наступление с целью расширить зону контроля на юге Сирии. Напомним, ранее в МО РФ заявили, что Ат-Танф стал ключевым перевалочным пунктом для боевиков, где они могут нарастить силы. Отмечается, что это произошло по вине Соединенных Штатов, которые спонсируют незаконные формирования.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» продолжают попытки реабилитироваться и восстановить контроль над ключевыми позициями в районе Дейр эз-Зора. С целью заблокировать пути поставок сирийской армии и тем самым снизить натиск САА террористы совершают новые попытки нападений вблизи шоссе М-20 и Ресафа – Дейр эз-Зор, сообщает портал Terror Monitor.

Параллельно боевики наращивают боевую мощь к юго-востоку от административного центра близ Евфрата — рядом с поселками Хашам, Ат-Табия и Маррат. Кроме того, как передает Al Masdar News, исламисты регулярно ведут разведку с помощью беспилотников с целью выявления наиболее слабых мест в обороне САА и последующего нанесения ударов по ним.

Сирийская армия продвинулась к Майадину и теперь находится на расстоянии двух километров от города, сообщает Almasdarnews.



Над некоторыми зданиями в Майядине были подняты белые флаги, сообщается в Facebook.



Портал Almasdarnews сообщает, что 4-й дивизия САА пересекла реку Евфрат, чтобы присоединиться к другим частям правительственной армии, сражающимся на нефтяных месторождениях Аль-Умар.

Военные источники в Twitter (@MIG29_), (@Syria_Protector) и другие отмечают, что, несмотря на последние поражения, боевой дух в рядах ИГ находится на достаточно высоком уровне, поскольку на страницах в соцсетях и других подконтрольных «Исламскому государству» ресурсах ведется мощная информационная пропаганда. Подобные источники регулярно поставляют информацию об успехах ИГИЛ на отдельных направлениях. Кроме того, продолжается активная деятельность по вербовке новых членов группировки среди местных жителей. За отказ вступить в ряды ИГ террористы расстреливают гражданских лиц и делят имущество убитых между собой.

Провинция Даръа

Боевики «Джебхат ан-Нусры» провели серию минометных обстрелов опорных пунктов сирийских подразделений в районе горной высоты Тель Курин, находящейся недалеко от города Кафр Шамс на северо-западе провинции Даръа. Информация об этом появилась на одном из каналов террористической группировки в сети Telegram. Однако никаких официальных сообщений по этому поводу не поступало.

Напомним, в юго-западной части республики — в провинциях Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда — находится одна из зон деэскалации. Установленный режим перемирия, однако, не распространяется на «Джебхат Фатх аш-Шам» и другие группировки террористического объединения «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Бойцы курдских отрядов Демократической армии Сирии (SDF) отбили у террористов ИГ подпольную лабораторию, где боевики изготавливали ракеты и взрывные устройства. Столкновения разворачивались в районе Нахда недалеко от центральной части Ракки, сообщалось на странице Отрядов народной самообороны (YPG) в соцсети Twitter.

Армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства» нефтяной завод в южной части Ракки, передает Almasdarnews.

Курды, поддерживаемые Соединенными Штатами и другими странами западной коалиции, штурмуют Ракку, бывшую столицу «Исламского государства», еще с начала июня текущего года. Засевшие в заблокированных центральных районах террористы, несмотря на осадное положение, продолжают сопротивление, нередко используя для контратак смертников.

Провинция Хама

Правительственные войска полностью очистили восточную Хаму от присутствия террористов «Исламского государства», сказано в сообщении Farnews.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)