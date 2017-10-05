ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

В Избранное

Москва, 5 октября. Федеральная служба безопасности России установила личности четверых россиян, организовавших звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бортников.

«Мы установили, правда, непросто это было сделать, это российские граждане, однозначно могу сказать», — отметил он.

Бортников также добавил, что это четверо граждан РФ, которые в настоящее время находятся за границей. У них есть пособники, которые находятся на территории России. В настоящее время ФСБ совместно с зарубежными партнерами ведет поиск злоумышленников.

Напомним, с начала сентября по России прокатилась волна ложных сообщений о минировании различных объектов. Ущерб от ложных звонков о «минировании» объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.