Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Россияне смогут оформлять водительские права за 15 рабочих дней через МФЦ
Происшествия
ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

    21:01  5 Октября 2017
    983

    ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

    Москва, 5 октября. Федеральная служба безопасности России установила личности четверых россиян, организовавших звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бортников.

    «Мы установили, правда, непросто это было сделать, это российские граждане, однозначно могу сказать», — отметил он.

    Бортников также добавил, что это четверо граждан РФ, которые в настоящее время находятся за границей. У них есть пособники, которые находятся на территории России. В настоящее время ФСБ совместно с зарубежными партнерами ведет поиск злоумышленников.

    Напомним, с начала сентября по России прокатилась волна ложных сообщений о минировании различных объектов. Ущерб от ложных звонков о «минировании» объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #фсб #минирование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84613

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107431

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29992

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44691

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26269
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

        ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

        21:01   5 Октября 2017
        983
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        442
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        1122
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        70