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Политика
Путин назвал российский народ главным творцом отечественной истории
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    Путин назвал российский народ главным творцом отечественной истории

    22:00  5 Октября 2017
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    Путин назвал российский народ главным творцом отечественной истории

    Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что главным творцом отечественной истории является российский народ. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017» в Государственном Кремлевском дворце.

    Участники встречи напомнили Владимиру Путину, что пару лет назад он назвал Александр III одним из выдающихся деятелей и строителей нашего государства. В свою очередь президент сказал, что продолжает придерживаться этой точки зрения, отметив, что в России было много выдающихся исторических фигур, однако главным творцом отечественной истории является российский народ.

    «Вообще, самое главное действующее лицо - это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ», — сказал Путин.

    Стоит отметить, что в нынешнем году в конкурсе «Учитель года» приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны. Лауреатами конкурса стали 15 учителей.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #кремль #учитель #история #народ
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