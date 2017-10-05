Путин назвал российский народ главным творцом отечественной истории

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Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что главным творцом отечественной истории является российский народ. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017» в Государственном Кремлевском дворце.

Участники встречи напомнили Владимиру Путину, что пару лет назад он назвал Александр III одним из выдающихся деятелей и строителей нашего государства. В свою очередь президент сказал, что продолжает придерживаться этой точки зрения, отметив, что в России было много выдающихся исторических фигур, однако главным творцом отечественной истории является российский народ.

«Вообще, самое главное действующее лицо - это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ», — сказал Путин.

Стоит отметить, что в нынешнем году в конкурсе «Учитель года» приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны. Лауреатами конкурса стали 15 учителей.