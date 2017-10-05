Путин о миссии учителей: Нравственные основы не скачаешь из Интернета

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Москва, 5 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, отметив их нелегкую миссию.

Выступая на открытии концерта в Кремлевском дворце, который проходит в рамках конкурса «Учитель года России — 2017», глава государства поздравил преподавателей и подчеркнул, что настоящий педагог всегда даст ученику гораздо больше, чем предполагает школьная программа, и поможет раскрыть его лучшие человеческие качества и найти свой жизненный путь.

«Учитель, педагог — это не просто профессия, но и… призвание, нелегкая, ответственная миссия», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что учителя вкладывают в детей часть своей души, прививая им порядочность, уважение, справедливость и любовь к родной стране.

«Убежден, что без таких базовых, фундаментальных ценностей невозможно стать думающим, достойным, свободным человеком. Эти понятия, нравственные основы не выучишь по учебникам и не скачаешь из Интернета», — сказал президент.

Он добавил, что работа по повышению профессии престижа профессии учителя, которая активно ведется в последние годы, будет продолжена.