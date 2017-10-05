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Путин о миссии учителей: Нравственные основы не скачаешь из Интернета
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    Путин о миссии учителей: Нравственные основы не скачаешь из Интернета

    20:57  5 Октября 2017
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    Путин о миссии учителей: Нравственные основы не скачаешь из Интернета

    Москва, 5 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, отметив их нелегкую миссию.

    Выступая на открытии концерта в Кремлевском дворце, который проходит в рамках конкурса «Учитель года России — 2017», глава государства поздравил преподавателей и подчеркнул, что настоящий педагог всегда даст ученику гораздо больше, чем предполагает школьная программа, и поможет раскрыть его лучшие человеческие качества и найти свой жизненный путь.

    «Учитель, педагог — это не просто профессия, но и… призвание, нелегкая, ответственная миссия», — заявил Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что учителя вкладывают в детей часть своей души, прививая им порядочность, уважение, справедливость и любовь к родной стране.

    «Убежден, что без таких базовых, фундаментальных ценностей невозможно стать думающим, достойным, свободным человеком. Эти понятия, нравственные основы не выучишь по учебникам и не скачаешь из Интернета», — сказал президент.

    Он добавил, что работа по повышению профессии престижа профессии учителя, которая активно ведется в последние годы, будет продолжена.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #учителя
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