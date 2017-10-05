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Бред сивой кобылы: Лоза прокомментировал ограничение гастролей россиян на Украине
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    Бред сивой кобылы: Лоза прокомментировал ограничение гастролей россиян на Украине

    20:18  5 Октября 2017
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    Бред сивой кобылы: Лоза прокомментировал ограничение гастролей россиян на Украине

    Москва, 5 октября. Ситуация с ограничением проведения гастролей на Украине российским музыкантам доведена до абсурда. Как считает певец Юрий Лоза, это сделано для того, чтобы свести к нулю любые контакты россиян и украинцев.

    Музыкант посоветовал россиянам в ближайшее время не ездить на Украину из-за отсутствия гарантий безопасности

    «Сейчас в этой стране порядка нет, полиции нет, бардак редкий, может произойти все что угодно. И потом унижаться перед каждым маленьким чиновничком украинским я бы не стал», — заявил Лоза RT.

    Напомним, Верховная рада приняла законопроект, который ограничивает гастроли российских музыкантов на Украине. Теперь артисты из РФ обязаны направлять запрос в СБУ за 30 дней до выступления, сообщает Ura.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #украина #лоза #гастроли
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