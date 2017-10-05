Опубликовано видео, как Савченко сломала Турчинову микрофон во время драки в Раде

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Киев, 5 октября. Во время рассмотрения новой редакции законопроекта о статусе Донбасса депутаты Верховной рады Украины устроили массовую драку, заблокировав президиум парламента.

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты от партии «Самопомощь» заблокировали президиум парламента, однако их коллеги из партии «Народный фронт» попытались им помешать, в результате чего началась драка с участием 30 человек. В этот момент в зале парламента находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который попытался навести порядок.

Турчинов заявил, что в Раде происходит попытка сорвать принятие решения о признании «России агрессором». После этих слов к нему подошла Надежда Савченко и сломала микрофон.

В свою очередь спикер Верховной рады Андрей Парубий с боем прорвался к своему микрофону и объявил перерыв для «проведения консультаций».

Стоит отметить, что за несколько часов до этого инцидента состоялось заседание комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, где Надежда Савченко вступила в перепалку с депутатом от «Народного фронта» Юрием Березой.

Поводом для очередного конфликта стал законопроект о реинтеграции Донбасса, который внес на рассмотрение украинского парламента президент Петр Порошенко. В ходе заседания Надежда Савченко назвала документ необдуманным и призвала не относиться к тем, кто сейчас воюет в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, как к врагам народа. В ответ на это Юрий Береза грубо потребовал от коллеги «закрыть рот».