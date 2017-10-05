Ирак заинтересован в предложениях о поддержке с воздуха в борьбе с терроризмом

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Москва, 5 октября. Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади заявил, что республика открыта для предложений о помощи в борьбе с терроризмом, в том числе в части поддержки с воздуха. При этом должно соблюдаться условие — только иракская армия должна осуществлять операции на земле.

Как отметил Хади, военная помощь Ираку со стороны Москвы заключается проведении обучения и в поставках предметов снабжения. Посол акцентировал внимание на том, что исключительно иракцы ведут борьбу с террористами «на земле», об этом также четко заявлял премьер Ирака.

«Но мы открыты для поддержки с воздуха, любой поддержки, которая будет нам полезна», — добавил Хади.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Хайдер аль-Абади предложил курдам пешмерга вступить в армию Ирака.