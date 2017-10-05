Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Бред сивой кобылы: Лоза прокомментировал ограничение гастролей россиян на Украине
Политика
Ирак заинтересован в предложениях о поддержке с воздуха в борьбе с терроризмом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак заинтересован в предложениях о поддержке с воздуха в борьбе с терроризмом

    20:07  5 Октября 2017
    45

    Ирак заинтересован в предложениях о поддержке с воздуха в борьбе с терроризмом

    Москва, 5 октября. Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади заявил, что республика открыта для предложений о помощи в борьбе с терроризмом, в том числе в части поддержки с воздуха. При этом должно соблюдаться условие — только иракская армия должна осуществлять операции на земле.

    Как отметил Хади, военная помощь Ираку со стороны Москвы заключается проведении обучения и в поставках предметов снабжения. Посол акцентировал внимание на том, что исключительно иракцы ведут борьбу с террористами «на земле», об этом также четко заявлял премьер Ирака.

    «Но мы открыты для поддержки с воздуха, любой поддержки, которая будет нам полезна», — добавил Хади.

    Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Хайдер аль-Абади предложил курдам пешмерга вступить в армию Ирака.

    Автор: Тимур Румянцев
    #ирак
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84510

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107412

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29989

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44678

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26233
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        361
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        1066
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        68
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        583