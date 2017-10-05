Шпион, приманка и минер: для ВМС США создадут беспилотную подлодку

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Гиганты американской оборонной промышленности Boeing и Lockheed Martin выиграли контракты на разработку новой большой подлодки, пригодной для решения широкого спектра подводных задач. Цель проекта состоит в том, чтобы разработать набор инженерных и технических решений, которые позволили бы в короткие сроки и с минимальными затратами организовать производство беспилотной подводной лодки «Orca» («Касатка» — прим. ред.).

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Boeing, Lockheed Win Contract to Develop Navy's Extra-Large Unmanned Sub (Boeing и Lockheed выиграли государственные контракты на разработку крупногабаритной беспилотной подлодки), опубликованной порталом Popular Mechanics.

Если проект будет успешен, у ВМФ США появится беспилотная субмарина, способная преодолевать большие расстояния, при этом она, скорее всего, будет оснащена различными датчиками и, возможно, даже оружием. Однако сейчас подлодку планируют использовать в основном для перевозки грузов.

В отличие от большинства современных подводных беспилотных аппаратов, которые могут отплыть лишь со стороны корабля или подводной лодки, «Касатка» сможет отправиться в плавание с дружеского пирса в зону конфликта, выполнить свою задачу и благополучно вернуться назад. Беспилотный корабль сможет работать автономно в течение нескольких недель или даже месяцев, периодически связываясь с главным управляющим центром, чтобы получить новые задания.

Размер, диапазон и полезная загрузка «Касатки» делают ее невероятно универсальным беспилотным аппаратом. Orca могла бы, например, перевозить и закладывать подводные мины. Аппарат мог бы шпионить за вражескими кораблями или береговыми линиями, применяя свои датчики и антенны. Он мог бы атаковать вражеские надводные корабли или совместно с другими подводными лодками США охотиться на субмарины противника. Такой беспилотник можно было бы легко использовать в качестве приманки, в то время как настоящая подводная лодка скрывалась бы в подводной засаде, готовая уничтожить врага. Области применения такой техники ограничивались бы только воображением служащих ВМФ.

Согласно журналу Seapower, для разработки подводной лодки Lockheed Martin и Boeing были предоставлены правительственные гранты на 43,2 миллиона долларов и 42,3 миллиона долларов соответственно. Правительство планирует получить пять прототипов «Касатки» и начать их испытания в 2020 году.