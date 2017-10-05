Масштабы поражают: украинский блогер поделился впечатлениями от первой поездки по Москве

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Москва, 5 октября. Популярный украинский блогер Дмитрий Неклес прибыл в российскую столицу, проигнорировав активную антироссийскую пропаганду Киева. Житель Украины осмотрел город и был поражен знаменитым комплексом «Москва-Сити».

Своими впечатлениями он поделился в снятом им видео, в котором заявил, что в российской столице совершенно другие масштабы, в отличие от украинских городов. По его словам, в Москве все оказалось совсем не так, как пытались убедить на Украине.

Так, к главным небоскребам Москвы Неклес подъехал по Третьему транспортному кольцу и уже издалека восхищался увиденным.

«Ощущения, как к морю подойти с гор, — поделился первыми впечатлениями он. — Я море первый раз увидел, именно когда мы с гор подходили. Я представил себе масштабы моря, ведь ты видишь это все с высоты».

Мужчину также поразили и другие достопримечательности Москвы. Он подчеркнул, что сравнивать красоты российской столицы с украинскими городами весьма сложно.