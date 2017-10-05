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Россия
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Общество
Масштабы поражают: украинский блогер поделился впечатлениями от первой поездки по Москве
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    Масштабы поражают: украинский блогер поделился впечатлениями от первой поездки по Москве

    21:16  5 Октября 2017
    53

    Масштабы поражают: украинский блогер поделился впечатлениями от первой поездки по Москве

    Москва, 5 октября. Популярный украинский блогер Дмитрий Неклес прибыл в российскую столицу, проигнорировав активную антироссийскую пропаганду Киева. Житель Украины осмотрел город и был поражен знаменитым комплексом «Москва-Сити».

    Своими впечатлениями он поделился в снятом им видео, в котором заявил, что в российской столице совершенно другие масштабы, в отличие от украинских городов. По его словам, в Москве все оказалось совсем не так, как пытались убедить на Украине. 

    Так, к главным небоскребам Москвы Неклес подъехал по Третьему транспортному кольцу и уже издалека восхищался увиденным. 

    «Ощущения, как к морю подойти с гор, — поделился первыми впечатлениями он. — Я море первый раз увидел, именно когда мы с гор подходили. Я представил себе масштабы моря, ведь ты видишь это все с высоты».

    Мужчину также поразили и другие достопримечательности Москвы. Он подчеркнул, что сравнивать красоты российской столицы с украинскими городами весьма сложно.

    «Все увиденное вызывает неимоверные впечатления, — отметил блогер. — Масштабы, конечно, поражают после украинских городов».

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #москва сити
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