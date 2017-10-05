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Общество
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Общество
В Госдуме предложили обложить россиян налогом на «супернаследство»
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    В Госдуме предложили обложить россиян налогом на «супернаследство»

    19:46  5 Октября 2017
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    В Госдуме предложили обложить россиян налогом на «супернаследство»

    Москва, 5 октября. Законопроект об обложении налогом наследства сверхбогатых россиян намерен внести на рассмотрение Госдумы член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин.

    По мнению депутата, данная инициатива необходима для избежания дальнейшего расслоения общества в России. Под понятием «супернаследство» парламентарий подразумевает сумму, которая превышает 24 млн рублей.

    «Если мы не хотим формирования общества с новой «наследственной аристократией», где человек обладает сумасшедшими состояниями и возможностями только потому, что его папа был очень богатым, то такой закон жизненно нужен», — заявил Шеин.

    Документ предполагает повышение налога для россиян, имеющих сверхвысокие доходы, и освобождение от него тех, чей доход составляет менее 15 тысяч рублей. Если законопроект будет принят, налог для россиян с доходом от 2,4 до 100 миллионов рублей может вырасти до 289 тысяч плюс 30% от суммы, превышающей 2,4 млн. Для тех, чей доход составляет более 100 млн рублей, предусматривается налогообложение в размере 29,6 млн плюс 70% от суммы, превышающей 100 млн рублей, сообщает «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #налог #наследство
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