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Саудовская Аравия приняла решение о покупке С-400 у России — СМИ
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    Саудовская Аравия приняла решение о покупке С-400 у России — СМИ

    19:42  5 Октября 2017
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    Саудовская Аравия приняла решение о покупке С-400 у России — СМИ

    Эр-Рияд, 5 октября. В ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда стороны договорились о приобретении российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400.

    «Саудовская Аравия согласилась приобрести передовые системы С-400», — сообщает Al-Arabiya со ссылкой на анонимный источник.

    Сегодня вице-премьер России Дмитрий Рогозин подтвердил, что Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке С-400.

    Ранее заместитель главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в ближайшие два года.

    «Триумфатор» (С-400) — зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех перспективных и современных средств воздушно-космического нападения.

    Автор: Тимур Румянцев
    #саудовская аравия #с-400
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