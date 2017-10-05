Саудовская Аравия приняла решение о покупке С-400 у России — СМИ

В Избранное

Эр-Рияд, 5 октября. В ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда стороны договорились о приобретении российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400.

«Саудовская Аравия согласилась приобрести передовые системы С-400», — сообщает Al-Arabiya со ссылкой на анонимный источник.

Сегодня вице-премьер России Дмитрий Рогозин подтвердил, что Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке С-400.

Ранее заместитель главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в ближайшие два года.

«Триумфатор» (С-400) — зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех перспективных и современных средств воздушно-космического нападения.