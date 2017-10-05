Киев запретил въезд 42 гражданам Грузии после «прорыва» Саакашвили

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Киев, 5 октября. Не менее 42 граждан Грузии, которые помогали экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили прорваться через границу, стали персонами нон грата на Украине. Об этом в четверг заявил представитель грузинской оппозиционной партии «Национальное движение» Коба Хабази.

«Список из 42 человек. Эту информацию нам предоставили наши друзья, которые работают в одном из официальных ведомств Украины», — отметил он.

При этом Хабази не смог ответить, попала ли в черный список бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, которая тоже присутствовала на пограничном пункте «Краковец», когда Саакашвили прорвался на территорию Украины, передает АиФ.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США. Поводом стало сокрытие от властей факта уголовного преследования в Грузии. Несмотря на аннулирование паспорта, Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался через кордон на территорию Украины. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.