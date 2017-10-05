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Общество
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Пенс в панике: Россия и Китай угрожают лидерству США в космосе
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    Пенс в панике: Россия и Китай угрожают лидерству США в космосе

    19:48  5 Октября 2017
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    Пенс в панике: Россия и Китай угрожают лидерству США в космосе

    Вашингтон, 5 октября. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россия и Китай угрожают лидирующей роли США в освоении космоса. Об этом говорится в авторской статье Пенса «Америка вернется на Луну и пойдет дальше», опубликованной в газете Wall Street Journal.

    «США платят России более 76 миллионов долларов за доставку одного американского астронавта на Международную космическую станцию, потому что у нас нет аппарата, способного выполнить эту задачу», — подчеркнул Пенс.

    Вице-президент США также называет «противниками» Россию и Китай, отмечая их успехи в развитии технологий, способных выводить из строя американские средства военной разведки, навигационные системы и линии связи. Пенс подчеркнул, что «перед лицом этой угрозы Соединенные Штаты должны доминировать на небесах также, как они доминируют на Земле». 

    Пенс отметил, что администрация президента США приложит максимальные усилия для создания космических технологий, необходимых для обеспечения национальной безопасности.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #китай #космос #пенс
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