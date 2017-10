СМИ США рассказали, почему уничтожить ядерное оружие Северной Кореи почти невозможно

В Избранное

Если произойдет самое худшее, и попытка Белого дома «денуклеаризовать» Корейский полуостров провалится, президенту США Дональду Трампу, возможно, придется выполнить свое обещание и ответить Северной Корее «огнем, яростью и просто силой, какой этот мир еще никогда не видел».

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям статью Why It Might Be Nearly Impossible to Destroy North Korea's Nuclear Weapons (Почему уничтожить ядерное оружие Северной Кореи почти невозможно), опубликованную порталом The National Interest.

Если американский президент решит нанести первый ядерный удар по Северной Корее, то нет никакой уверенности в том, что даже тогда Вашингтон сможет ликвидировать ядерные силы Пхеньяна, прежде чем тот нанесет ответный удар. Но первый обезоруживающий удар может быть единственным вариантом для США, если Трамп выберет линию войны, а не сдерживания.

Удар с использованием традиционного оружия — большого количества крылатых ракет — может уничтожить многие стационарные ядерные объекты Пхеньяна. Но это будет при условии, что разведка США сможет правильно определить, где они находятся. Более сложная проблема — неуловимые мобильные пусковые установки КНДР и высокозащищенные объекты, находящиеся глубоко под землей, вне досягаемости авиационных бомб.

Считается, что GBU-57 может пробить железобетон толщиной более 60 метров, но подтвержденные данные держатся в тайне, и многие аналитики считают, что общедоступные цифры являются преувеличением. Более того, вполне возможно, что Северная Корея имеет объекты на большей глубине, чем 60 метров. Проблема усугубляется еще и тем, что Соединенные Штаты создали только 20 бомб GBU-57, а у Северной Кореи, вероятно, гораздо больше ядерных объектов. Так что это плохой вариант.

У Соединенных Штатов есть огромный ядерный арсенал, но большая часть этого оружия предназначалась для войны с Советским Союзом, и, учитывая расположение Корейского полуострова, межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, скорее всего, не пригодятся, поскольку им придется лететь через всю Россию и Китай. А это может привести к гораздо более опасному и уже мировому ядерному противостоянию.

В Тихом океане баллистические ракеты, запускаемые с подводной лодки, также, вероятно, вызовут недовольство Китая из-за близости Пекина к Северной Корее. Поверит ли Пекин, что эти БРПЛ направляются не в Китай?

«Даже ядерное оружие не может гарантировать уничтожение самых глубоких или расположенных далеко друг от друга подземных бункеров, — говорится в докладе Союза обеспокоенных ученых за 2005 год. — Например, проникающая под землю бомба, имеющая термоядерный заряд с переменной мощностью до 1,2 Мт, — самая мощная ядерная бомба США — может поразить подземные бункеры на глубине около 300 метров. Однако на современном туннельном оборудовании можно построить и более глубокие бункеры, которые будут практически неуязвимы».

Но даже если бы США удалось уничтожить стационарные ядерные объекты Северной Кореи, осталась бы проблема мобильных пусковых установок Пхеньяна. Как показала операция «Буря в пустыне», обнаружение и уничтожение мобильных пусковых установок баллистических ракет — очень сложный процесс и занимает много времени даже на плоской пустынной местности. А в гористой местности Северной Кореи это практически невозможно. Таким образом, Северная Корея может нанести ответный удар даже после ядерного удара Америки, поскольку будет чрезвычайно трудно отследить и уничтожить эти пусковые установки. Даже одна уцелевшая ядерная ракета может создать хаос.

Но нанесение превентивного удара имело бы и другие последствия: США впоследствии стали бы международным изгоем. Союзы с Японией и Южной Кореей, скорее всего, были бы разрушены, и Вашингтон только разгневал бы Китай и Россию. Вот почему уничтожить ядерное оружие Северной Кореи почти невозможно. Так что сдерживание остается наилучшим вариантом для Америки.