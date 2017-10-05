Неизвестные расстреляли автомобиль в Стамбуле, есть пострадавшие

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Анкара, 5 октября. Неизвестные устроили стрельбу в одном из районов Стамбула. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, вооруженные люди открыли огонь по автомобилю в стамбульском районе Газиосманпаша. В результате стрельбы пострадали три человека. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Личности пострадавших и мотивы преступников пока неизвестны. Место преступления оцеплено, сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников.