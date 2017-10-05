Убийственный труд: молодая журналистка в Японии умерла из-за переработки

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Токио, 5 октября. Сотрудница японского телеканала NHK скончалась в Токио в результате переутомления на работе. По словам врачей, причиной смерти 31-летней Мивы Садо стала сердечная недостаточность, которая развилась в связи с большими нагрузками и стрессом.

По словам инспектора трудовых норм, девушка имела только два выходных дня за предшествующий смерти месяц. За это время она успела сверхурочно отработать 159 часов сверхурочно.

Отметим, что Япония лидирует среди стран по числу смертей от переработки. Сотрудники многих японских компаний регулярно задерживаются на работе, нарабатывая свыше 80 часов сверхурочно, пишет «Ридус».