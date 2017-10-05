Второклассница из Курска узнала о «школьной любви» Путина

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Курск, 5 октября. Второклассница из Курской области Анна Артеменко узнала о любимых блюдах президента России Владимира Путина в детстве. Оказалось, что больше всего глава государства любил щи, блины и котлеты.

Вопрос о гастрономических предпочтениях Путина школьница направила в администрацию президента, когда готовила для урока презентацию на тему школьных лет главы государства, уточняет «Национальная служба новостей».

В ответном письме пресс-служба Кремля сообщила девочке, что в столовой российский лидер отдавал предпочтения щам и котлетам. Кроме того, он любил блины и пирожки.