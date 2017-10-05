Армия США на фоне военных угроз начала «изнашиваться» — эксперты

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Вашингтон, 5 октября. Армия США начала изнашиваться из-за своей чрезмерной активности. К такому выводу пришли эксперты из стратегического исследовательского института Heritage Foundation в своем докладе о состоянии Вооруженных сил США.

«Армия США на фоне возросшего количества военных угроз начала изнашиваться», — говорится в документе.



В докладе утверждается, что последние несколько десятков лет армия США служила сдерживающим фактором для «диктаторов и опасных элементов», однако со временем ее возможности начали уменьшаться.

Эксперты, в частности, ссылаются на генерала армии США Даниэля Аллина, который до июля этого года возглавлял Генштаб. По его словам, лишь треть бригад пехоты и четверть бригад ВВС действительно готовы к военным действиям. В заключении авторы доклада указывают, что в сложившихся обстоятельствах Вашингтон не сможет противостоять одновременно двум и более противникам в случае войны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, который возглавил Овальный кабинет с января 2017 года, первым делом объявил, что намерен перевооружить американскую армию в свете многочисленных военных угроз.