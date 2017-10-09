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Шойгу поручил принимать в вузы Минобороны РФ больше девушек
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    Шойгу поручил принимать в вузы Минобороны РФ больше девушек

    10:13  9 Октября 2017
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    Шойгу поручил принимать в вузы Минобороны РФ больше девушек

    Москва, 9 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился увеличить практику приема девушек в армейские, флотские и летные училища.

    На совещании в военном ведомстве Сергей Шойгу отметил, что в начале октября текущего года впервые в истории страны 16 девушек были приняты в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Конкурс в учебное заведение был довольно высоким, на поступление претендовали две сотни абитуриенток, пройти испытания смогли лишь 16 девушек.

    Министр поручил Главному управлению кадров МО РФ обобщить полученный при приеме опыт и использовать его при наборе кандидаток в военные вузы страны в будущем году. В данный момент в высших военно-учебных заведениях РФ офицерские специальности получает более тысячи представительниц прекрасного пола.

    Шойгу поручил принимать в вузы Минобороны РФ больше девушек

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #минобороны рф #конкурс #вуз
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