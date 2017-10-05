«Троянский конь» Пентагона: Киеву прогнозируют полную потерю контроля над ВСУ

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Вашингтон, 5 октября. Пентагон в рамках военной помощи Киеву решил внедрить на Украине новую систему безопасности, которая будет следить за всеми средствами разведки, управления и связи Минобороны страны.

Член Российской академии естественных наук Константин Соколов объяснил, чем фактически обернется внедрение таких технологий для Украины. По его мнению, в таком случае командованию ВСУ проще «просто снять форму и отказаться от своих званий». «В такой ситуации они больше не обороняют свою страну, а передают контроль за ее безопасностью в чужие руки», — заявил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня». В качестве последствий такой сделки станет «потеря суверенитета и полная подконтрольность Вашингтону».

Однако, как заметил эксперт, такую «политику национального предательства интересов Украины» киевские власти проводят, начиная с госпереворота на Майдане 2014 года. «Конечно, не зная конкретно, что это за система, можно только предполагать, что именно она будет контролировать на Украине. Это может быть, как ограниченный, так и полный контроль», — оговорился Соколов.

Таким образом, по его определению, новая система кибирбезопасности представляет собой «троянского коня», но в итоге украинская армия станет полностью уязвимой перед Вашингтоном.

«Это, грубо говоря, «троянский конь». Эта ситуация говорит о том, что украинские вооруженные силы ставятся под полный контроль США», — пояснил Соколов.

Кроме того,эксперт не исключил и варианта моментальной дезорганизации ВСУ Пентагоном, поскольку на Западе не уверены в лояльности Украины, а также помнят о сохранившемся в ней «мощном пророссийском потенциале».

Соколов также напомнил об известной всем стратегии Вашингтона по дроблению национальных государств в разных точках мира для более эффективного управления их осколками. «Поэтому не стоит удивляться, что США решили взять под полный контроль не правительство Украины, а украинские вооруженные силы», — резюмировал эксперт.