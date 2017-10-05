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Украина
«Троянский конь» Пентагона: Киеву прогнозируют полную потерю контроля над ВСУ
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    «Троянский конь» Пентагона: Киеву прогнозируют полную потерю контроля над ВСУ

    18:58  5 Октября 2017
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    «Троянский конь» Пентагона: Киеву прогнозируют полную потерю контроля над ВСУ

    Вашингтон, 5 октября. Пентагон в рамках военной помощи Киеву решил внедрить на Украине новую систему безопасности, которая будет следить за всеми средствами разведки, управления и связи Минобороны страны.

    Член Российской академии естественных наук Константин Соколов объяснил, чем фактически обернется внедрение таких технологий для Украины. По его мнению, в таком случае командованию ВСУ проще «просто снять форму и отказаться от своих званий». «В такой ситуации они больше не обороняют свою страну, а передают контроль за ее безопасностью в чужие руки», — заявил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня». В качестве последствий такой сделки станет «потеря суверенитета и полная подконтрольность Вашингтону».

    Однако, как заметил эксперт, такую «политику национального предательства интересов Украины» киевские власти проводят, начиная с госпереворота на Майдане 2014 года. «Конечно, не зная конкретно, что это за система, можно только предполагать, что именно она будет контролировать на Украине. Это может быть, как ограниченный, так и полный контроль», — оговорился Соколов. 

    Таким образом, по его определению, новая система кибирбезопасности представляет собой «троянского коня», но в итоге украинская армия станет полностью уязвимой перед Вашингтоном.

    «Это, грубо говоря, «троянский конь». Эта ситуация говорит о том, что украинские вооруженные силы ставятся под полный контроль США», — пояснил Соколов.

    Кроме того,эксперт не исключил и варианта моментальной дезорганизации ВСУ Пентагоном, поскольку на Западе не уверены в лояльности Украины, а также помнят о сохранившемся в ней «мощном пророссийском потенциале».

    Соколов также напомнил об известной всем стратегии Вашингтона по  дроблению национальных государств в разных точках мира для более эффективного управления их осколками. «Поэтому не стоит удивляться, что США решили взять под полный контроль не правительство Украины, а украинские вооруженные силы», — резюмировал эксперт.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #украина #пентагон #кибербезопасность
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