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Москва, 5 октября. Верховная рада Украины приняла законопроект об ограничении гастролей российских артистов. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что подобные меры «не имеют ничего общего со свободой и демократией».

Он акцентировал внимание на том, что Киев разрешает своим артистам гастролировать и выступать на территории РФ, а российским — нет.

«Это же несправедливо! — отметил Пригожин. — Тогда вы своим тоже разрешения выдавайте, кто может выступать в России, а кто нет».

Продюсер также посоветовал украинским властям заниматься не разъединением общества, а экономикой Украины. Пригожин добавил, что культура является единственным мерилом во взаимоотношениях между государствами.

«А то, что сегодня происходит, — это безобразие!» — резюмировал он, передает RT.

Отметим, что украинские парламентарии обязали организаторов мероприятий консультироваться с СБУ по вопросу приглашения тех или иных артистов из России, за законопроект проголосовали 232 депутата Рады.