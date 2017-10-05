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Сирия освобождена на 90% благодаря ВКС РФ: «метастазы» ИГ продолжат распространяться в других странах
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    Сирия освобождена на 90% благодаря ВКС РФ: «метастазы» ИГ продолжат распространяться в других странах

    18:52  5 Октября 2017
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    ВКС РФ

    По состоянию на сегодняшний день уже 90% территорий Сирии освобождены от оккупации террористических организаций, прежде всего — «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава Антитеррористического центра стран СНГ Андрей Новиков. Генерал-полковник полиции назвал данный итог борьбы с террористами «очень важным и позитивным».

    Однако боевики ИГИЛ1 пытаются всеми силами продлить жизнь своей группировке. В Ракке, Дейр эз-Зоре, внутри «Акербатского котла» и некоторых других регионах САР террористы продолжают оказывать упорное сопротивление. Некоторые части ИГ1 передислоцируются в другие страны, рассчитывая перенести свой центр из Сирии, где близится их полное поражение, и «перезагрузить» организацию. По данным Андрея Иванова, еще с осени прошлого года отмечалась переброска значительных ресурсов и резервов «Исламского государства» из САР и Ирака на территорию самопровозглашенного государства Вазиристан, расположенного в Пакистане. Затем в этом районе происходит дальнейшее перераспределение боевиков по другим регионам.

    Карта военных действий в Сирии

    Удастся ли «Исламскому государству» выжить после разгрома в Сирии? Какую форму может принять крупнейшая террористическая группировка, и к какой тактике ведения войны она может перейти? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что боевикам ИГ на разных этапах сирийского конфликта противостояли разные силы: так, протурецким боевикам-оппозиционерам удалось отбить город Аль-Баб в провинции Алеппо, курды при помощи международной коалиции во главе с США захватили значительную часть провинции Ракка. И, наконец, ВКС РФ после начала операции в 2015-м году смогли вместе с правительственной армией Башара Асада освободить от ИГИЛ огромные территории в Центральной Сирии, зачистить АлеппоПальмиру, Акербат и множество других городов, а также выйти к восточной границе страны.

    Сейчас российская боевая авиация и Сирийская арабская армия работает в окрестностях Дейр эз-Зора. Спустя месяц после начала операции им удалось достичь значительных успехов: более чем на 80% освободить административный центр региона, закрепиться на левом берегу Евфрата и приблизиться к другому стратегически значимому городу Аль-Маядину, расположенному на юге провинции. Сегодня в преддверии новой серии атак правительственных войск САР военные подлодки ВМФ РФ, базирующиеся в Средиземном море, нанесли новый удар «Калибрами» по инфраструктуре «Исламского государства» в этом районе. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, в результате атаки террористы понесли значительный урон технике и живой силе.

    Подлодки ВМФ РФ выпустили «Калибры» по объектам ИГ у Аль-Маядина

    Дейр эз-Зор пока остается последним крупным бастионом «Исламского государства», однако российские ВКС и САА полны решимости вскоре завершить освободительную операцию, тем самым полностью выдавив ИГ из арабской республики. Тем не менее поражение на территории Сирии не будет означать окончательную гибель для ИГИЛ, убежден Кирилл Семенов. По его мнению, следующей главной базой террористов может стать Афганистан.

    «Террористы будут пытаться сконцентрировать свои усилия на тех направлениях, где также сформированы их командования. Это, прежде всего, Афганистан. Там находятся их наиболее сильные позиции, и они, очевидно, попытаются как-то перенести центр действий именно туда. Возможно и появление новых очагов. Например, в каких-либо малонаселенных районах, на которые никто не обращает особого внимания. Напомню, у ИГ еще есть база в Сахаре».

    Боевики ИГ

    В любом случае, считает эксперт, мы еще не раз услышим об ИГИЛ, однако, скорее всего, эта группировка уже вряд ли сможет вернуть то влияние, которое она имела несколько лет назад, до начала операции ВКС РФ. После поражения в Сирии «Исламское государство» не умрет, но будет продолжать планомерно идти на спад.

    «Террористы ИГ, безусловно, попытаются реинкарнироваться. Я думаю, мы их еще увидим: им обязательно нужно где-то поднимать свой флаг. Их метастазы еще будут проявляться. Сама их «идеология» подразумевает то, что они должны иметь контроль над какой-то определенной территорией. Это отличает их от «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ), которой достаточно было иметь террористические ячейки».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сша #сирия #алеппо #иг #афганистан #вкс рф #игил #курды #ирак #пальмира #дейр эз-зор #ракка #аль-баб #акербат
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