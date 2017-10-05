КПРФ предложила сузить понятие «оскорбление религиозных чувств верующих»

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Москва, 5 октября. Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин внес на рассмотрение парламента законопроект, который предлагает считать оскорблением религиозных чувств верующих только те действия, которые были совершенны во время и в местах проведения религиозных обрядов и церемоний. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

По мнению автора законопроекта, широкое толкование понятия «оскорбление религиозных чувств верующих» является посягательством на свободу слова и свободу распространения информации.

Депутат предлагает считать «оскорблением чувств верующих» только те действия, которые были совершены во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний.

«Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, могут иметь целью оскорбление религиозных чувств верующих только в том случае, если они препятствуют деятельности религиозных организаций или проведению богослужений», — говорится в тексте документа.

Автор закона подчеркнул, что согласно Конституции России каждый гражданин имеет право свободно высказывать свои убеждения, включая атеистические и антирелигиозные, если при этом им не нарушается общественный порядок.