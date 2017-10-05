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Захарченко запустил Юзовский металлургический завод в ДНР
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    Захарченко запустил Юзовский металлургический завод в ДНР

    18:14  5 Октября 2017
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    Захарченко запустил Юзовский металлургический завод в ДНР

    Донецк, 5 октября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко запустил  сегодня Юзовский металлургический завод, являющийся одним из крупнейшних предприятий в этой отрасли на территории ДНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Сражение за этот завод мы выиграли, подчеркнул он, запуская процесс выплавки. «В 2014 году никто не верил, что будет Донецкая народная республика. Год назад никто не верил, что запускатся ЮМЗ – ну мало ли, что там глава сказал. Может, приснилось вчера. Про автобусы тоже мало кто верил», — пошутил Захарченко. 

    Захарченко запустил Юзовский металлургический завод в ДНР

    Захарченко запустил Юзовский металлургический завод в ДНР

    Он подчеркнул, что процесс восстановления предприятий происходит  в народной республике с 2014 года. «Я не говорю, что нам легко. Чем больше планка, тем больше проблем. Но сам факт: люди на нашей земле делают невозможное», — подчеркнул он.

    В ближайшее время на ЮМЗ планируется отлить первую товарную партию в пять тысяч тонн, а в течение полутора месяцев изготовить 15 тысяч тонн материала. К концу года дирекция завода поставила цель выйти на норму в 30 тысяч тонн в месяц. Отметим, что это не предельная мощность предприятия – во времена Советского Союза ЮМЗ выпускал более миллиона тонн стали в год. 

    По словам Захарченко, со сбытом продукции проблем не будет. Она востребована, но в первую очередь необходима на внутреннем рынке для восстановления республики, а также машиностроительной, угольной и других отраслей. 

    «Мы обеспечим республику в первую очередь необходимым металлом, а излишки будем реализовывать», — пояснил он.

    Кроме того,  Захарченко анонировал запуск еще одного мощного предприятия, однако, о каком промышленном комплексе идет речь, станет известно позже.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #захарченко #юмз
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