Путин освободил от должности главу Орловской области
Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, глава государства назначил депутата Мосгордумы Андрея Клычкова временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области.
«Принять отставку губернатора Орловской области Потомского по собственному желанию. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Орловской области», — говорится в тексте указа.
Накануне Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, назначив временно исполняющим обязанности губернатора Андрея Тарасенко.