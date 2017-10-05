Дамаск: отборочный матч ЧМ-2018 сборных Сирии и Австралии закончился вничью

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Дамаск, 5 октября. Сирийские болельщики уверены, что сборная САР победит в ответной встрече в Сиднее.

Сборная Сирии сыграла домашнюю встречу с Австралией в первом матче четвертого отборочного раунда Чемпионата Мира 2018 года с равным счетом. Полузащитник австралийцев Робби Круз первым «размочил» счет, однако Омар аль-Сома ответил ему результативным пенальти.

За каждым пасом футболистов во время трансляции наблюдали болельщики сборной Сирии, собравшиеся на площади Омейяидов в центре Дамаска.

Путевку на Чемпионат Мира-2018, который состоится в России, получит победитель двухматчевого противостояния Австралии и Сирии. Ответная игра назначена на 20 октября в Сиднее.