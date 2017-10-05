Роскомнадзор может лишить CNN лицензии на вещание в России

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Москва, 5 октября. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что телеканалу CNN до 11 октября необходимо устранить выявленные ведомством нарушения. По его словам, CNN уже получил от Роскомнадзора соответствующее предписание.

«По закону «О средствах массовой информации», если предписание не будет исполнено, то лицензия на вещание может быть приостановлена Роскомнадзором», — отметил Субботин.

В ответ на выданное ведомством предписание телеканал прислал ответ. В настоящее время специалисты Роскомнадзора изучают полученные документы, добавил Субботин.

Напомним, в конце сентября Роскомнадзор уличил телеканал CNN International в нарушении российского законодательства о СМИ и вызвал его представителей для разбирательства.