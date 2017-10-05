Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Неизвестные расстреляли автомобиль в Стамбуле, есть пострадавшие
Общество
Роскомнадзор может лишить CNN лицензии на вещание в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роскомнадзор может лишить CNN лицензии на вещание в России

    18:23  5 Октября 2017
    39

    Роскомнадзор может лишить CNN лицензии на вещание в России

    Москва, 5 октября. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что телеканалу CNN до 11 октября необходимо устранить выявленные ведомством нарушения. По его словам, CNN уже получил от Роскомнадзора соответствующее предписание.

    «По закону «О средствах массовой информации», если предписание не будет исполнено, то лицензия на вещание может быть приостановлена Роскомнадзором», — отметил Субботин.

    В ответ на выданное ведомством предписание телеканал прислал ответ. В настоящее время специалисты Роскомнадзора изучают полученные документы, добавил Субботин.

    Напомним, в конце сентября Роскомнадзор уличил телеканал CNN International в нарушении российского законодательства о СМИ и вызвал его представителей для разбирательства. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #роскомнадзор #cnn
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84419

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107394

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29985

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44656

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26181
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        261
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        955
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        61
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        552