Главные новости 5 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 5 октября.

Президент России Владимир Путин освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области. Путин освободил от должности главу Орловской области.

Подводные лодки Черноморского флота «Колпино» и «Великий Новгород» осуществили пуски 10 крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков в Сирии. Минобороны России опубликовало видео пусков ракет «Калибр» подлодками ВМФ РФ по объектам ИГ1.

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сообщил, что отсутствие деловых обязательств по продаже угля Украине позволило Польше публично «признаться» в закупках в Донбассе. Польша освободилась от обязательств перед Украиной, купив уголь в Донбассе.

Удивительное «щупальце» из пара на глазах у очевидцев втянулось в темные тучи над городом Дзеэцу. Необычное природное явление засняли на видео в Японии.

Пиццу под названием Hot Like Putin («Острый, как Путин») будут подавать посетителям ресторана в Вашингтоне в день рождения российского лидера Владимира Путина. Ресторан в Вашингтоне приготовит пиццу в честь дня рождения Путина.

Президенту США Дональду Трампу доложили о вооруженном нападении на американских военных в Нигере, которое произошло около границы с Мали. Трампу доложили о вооруженном нападении на американских военных в Нигере.

ИГ (запрещено в РФ) перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ) готовится напасть на САА на западе Алеппо; САА была обстреляна группировками вооруженной оппозиции в Восточной Гуте. Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо.

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что военнослужащие стран НАТО обеспокоены странным поведением их мобильных телефонов вблизи российских границ. WSJ рассказал о странностях, происходящих с телефонами солдат НАТО у границ РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.